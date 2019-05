CORVINO, Atteso al premio Renato Cesarini

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - E' tutto pronto per la 4^ edizione del Premio intitolato a 'Renato Cesarini'. La cerimonia, che andrà in scena martedì 28 maggio, vedrà come ogni anno la presenza di numerosi big del mondo del calcio. Al Teatro Alfieri di Montemarciano (An) è in programma una tavola Rotonda sul tema "Dove va a finire il nostro calcio?". Parteciperanno fra gli altri il presidente della Lazio Claudio Lotito, il ds dell'Inter Piero Ausilio, il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino, vari ex calciatori fra i quali Marco Tardelli, il tecnico del Perugia Serse Cosmi, e poi il segretario dell'ordine dei giornalisti Guido D'Ubaldo e giornalisti di varie testate. Nella serata, che proseguirà in un locale di Senigallia, riceverà il 'Premio Renato Cesarini' l'attaccante del Frosinone Daniel Ciofani autore della rete più in extremis della Serie A 2018-2019.