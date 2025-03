Corsa Champions, Impallomeni: "Il Bologna sbalordisce, ma occhio alla Fiorentina"

Nel corso del suo intervento di oggi su TMW Radio, l'ex calciatore oggi opinionista Stefano Impallomeni ha detto la sua riguardo alla corsa per la Champions, che in campionato vede protagoniste tante squadre, tra cui la Fiorentina: "Il Bologna sta sbalordendo, la Roma anche. Ranieri e Italiano sono i candidati per la prossima Panchina d'Oro per quello che hanno fatto, uno che ha preso la Roma in zona retrocessione o quasi, l'altro che sta facendo meglio di Motta. Sono sei squadre per due posti, le mie favorite sono Atalanta e Juve, ma occhio alla Fiorentina".