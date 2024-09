CORRI LA VITA, Testimonial De Gea, Moreno e Martinelli

Anche la Fiorentina parteciperà Corri la Vita, la manifestazione che meglio di qualsiasi altra unisce sport, cultura e solidarietà, che quest’anno avrà luogo domenica 29 settembre. A proporre la T-shirt firmata come sempre da Ferragamo per Corri la Vita, David De Gea, Tommaso Martinelli e Matias Moreno.

L’Associazione Corri La Vita Onlus investe da sempre tutto ciò che raccoglie in progetti concreti di sostegno e prevenzione per le donne che devono affrontare la battaglia col tumore al seno. Il progetto nato nel 2003 per aiutare le donne colpite dal tumore al seno finanzia iniziative riguardo la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura di questa malattia, il sostegno psicologico della paziente. In questi anni Corri La Vita - riunendo oltre 500.000 partecipanti - ha raccolto e donato oltre 8.500.000 euro e consentito un’assistenza di qualità ad oltre 500.000 donne colpite dal tumore al seno.