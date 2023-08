FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro in Liguria per Giovanni Corradini. Il prodotto della Primavera della Fiorentina, riporta Sky Sport, si trasferirà allo Spezia a titolo definitivo. Domani sarà il giorno del trasferimento per il classe 2002 che dopo una stagione passata alla Pro Vercelli proverà dunque il salto in Serie B.