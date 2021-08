CORR.SPORT-STADIO, Per l'attacco è casting a tre

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, KOUAME ATTESO IN BELGIO GIOVEDÌ PER LE VISITE Mancano solo i dettagli ma è praticamente tutto fatto perché Christian Kouamè diventi un giocatore dell'Anderlecht. Oggi pomeriggio infatti c'è stato un ulteriore incontro in cui è stato convocato anche il giocatore.... Mancano solo i dettagli ma è praticamente tutto fatto perché Christian Kouamè diventi un giocatore dell'Anderlecht. Oggi pomeriggio infatti c'è stato un ulteriore incontro in cui è stato convocato anche il giocatore.... NOTIZIE DI FV MERCATO, PEZZELLA AD UN PASSO DAL RITORNO AL BETIS German Pezzella è vicino a lasciare Firenze e la Fiorentina per tornare in Spagna. Il difensore argentino avrebbe infatti trovato l'accordo con la società viola ed il Betis Siviglia per il suo ritorno in Andalusia. Decisivo l'incontro di... German Pezzella è vicino a lasciare Firenze e la Fiorentina per tornare in Spagna. Il difensore argentino avrebbe infatti trovato l'accordo con la società viola ed il Betis Siviglia per il suo ritorno in Andalusia. Decisivo l'incontro di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 agosto 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi