CORONAVIRUS, Qualificazioni Tokyo 2020 a Sydney

Sarà Sydney a ospitare le gare del torneo di qualificazione per il calcio femminile in vista di Tokyo 2020. Le gare erano in origine programmate nella città di Wuhan, salita alla ribalta della cronaca per essere l’epicentro del coronavirus che sta spaventando la Cina e il Mondo tanto da far scattare l’allarme globale da parte dell’OMS. In un primo momento le gare – che vedranno impegnate Australia, Cina, Thailandia e Taipei – erano state spostate a Nanchino, ma nel week-end la Federcalcio Asiatica ha deciso di spostare il torneo di qualificazione in Australia.

“La FFA è felice e pronta a organizzare questo torneo di qualificazione olimpica e non vediamo l’ora di ospitare le squadre nazionali provenienti da Cina, Thailandia e Taipei. - ha spiegato il numero uno del calcio australiano Chris Nikou - La sicurezza di calciatori, funzionari e tifosi è di fondamentale importanza per noi e per la Federcalcio asiatica e siamo certi che ospiteremo un torneo di successo a Sydney. Bisogna ringraziare anche il governo australiano per aver consentito a noi di organizzare e ospitare questo evento con pochissimo preavviso”.