CORONAVIRUS, Borussia Dortmund domani si allena

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Di nuovo in campo per allenarsi, ma con delle limitazioni imposte dall'emergenza coronavirus. Da domani il Borussia Dortmund tornerà a lavorare anche se la Federcalcio tedesca ha raccomandato ai 36 club professionistici di riprendere il lavoro di squadra non prima del 6 aprile. A rivelare la ripresa degli allenamenti è stato l'ex centrocampista juventino centrocampista Emre Can all'emittente Sport1 spiegando che in questa prima fase i giocatori lavoreranno in coppia per ridurre al minimo il rischio di contagio dovuto alla pandemia di Covid-19. "È importante che torniamo in campo" le parole di Can che domani si allenerà in coppia con l'altro centrocampista Mahmoud Dahoud. Riguardo alla decisione della squadra di rinunciare al 20% dello stipendio, l'ex bianconero ha sottolineato che "noi calciatori abbiamo una responsabilità, guadagniamo molti soldi e vogliamo restituire qualcosa". Il Dortmund di Lucien Favre è secondo in campionato, a quattro punti dal Bayern Monaco e, sempre che la stagione riprenda, può ancora sperare nel titolo. "Sarà molto, molto difficile. Abbiamo ancora duelli con il Bayern e il Lipsia. Abbiamo una buona squadra, non sarà facile. Ma credo che sia ancora possibile" ha concluso Can.(ANSA).