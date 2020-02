CORONAVIRUS, Annullata anche conferenza di Conte

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - E' annullata la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del derby d'Italia, così come quella di Stefano Pioli in presentazione della sfida contro il Genoa a San Siro. Sono gli effetti dell'emergenza legata al coronavirus che continuano a condizionare il calcio, decisioni prese dai due club nel rispetto delle misure adottate nei giorni scorsi dal Governo. Sia il Milan che l'Inter giocheranno senza i tifosi, come annunciato ieri in una nota della Lega Serie A. Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, quindi, San Siro resterà chiuso ai tifosi come già accaduto ieri nella sfida di Europa League tra Inter e Ludogorets. Anche una delle partite più attese della stagione, quella tra Juventus e Inter, non avrà il calore degli spettatori dello Stadium. Il Milan, in un comunicato, ha reso note le modalità di rimborso dei biglietti acquistati per la partita informando che provvederà a riaccreditare anche gli abbonati. Procedure già messe in atto dall'Inter per la partita di ieri di Europa League. Intanto il club nerazzurro aspetta di conoscere la data del recupero della sfida contro la Sampdoria di domenica scorsa, posticipata a data da destinarsi in seguito ai provvedimenti del Governo contro il coronavirus. (ANSA).