CORONAVIRUS, 431 decessi dato più basso dal 18/3

Piccoli segnali di speranza dai dati del bollettino della Protezione Civile di oggi. I 431 decessi segnalati nelle ultime 24 ore - una cifra comunque drammatica - sono il numero più basso dal 18 marzo. La pandemia continua a fare le sue tante, troppe, vittime, ma è un indicatore. Come ha segnalato il professor Richeldi in conferenza stampa, i dati sembrano segnalare come la strada intrapresa sia quella giusta per uscire da questo dramma.