CORINO, La Lazio di ieri fa preoccapare: zero reazioni

FirenzeViola.it

L'ex Lazio Luigi Corino dopo la sconfitta pesante della formazione di Sarri contro la Fiorentina di Italiano ai microfoni di Radio Olympia ha provato a spiegare dal suo punto di vista il crollo del Franchi: "Una prestazione come quella di ieri non è la prima di questo tipo vista da parte della Lazio nel corso della stagione. Non è semplice ipotizzare una soluzione, prestazioni come quelle di ieri sono inaccettabili.

Si può perdere assolutamente una partita ma vedere una squadra che non reagisce a niente fa preoccupare e delle responsabilità ce le ha anche il mister. Si parla di organizzazione ma ieri non si è visto nulla dal punto di vista del gioco, gli avversari potevano fare ciò che volevano e la paura che si sia arrivati a un punto di non ritorno c’è".