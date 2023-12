COPPA ITALIA, Sanchez salterà Inter-Bologna di mercoledì

FirenzeViola.it

Dopo il successo contro la Lazio, l'Inter è tornata questa mattina ad allenarsi ad Appiano per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Bologna in programma mercoledì alle 21 a San Siro. Come riporta TMW, da segnalare l'assenza l'assenza dei due olandesi De Vrij e Dumfries, ancora a parte, oltre alla situazione che riguarda Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, già assente in Lazio-Inter per un leggero affaticamento muscolare, non recupera infatti per il Bologna: il giocatore è ancora un po' affaticato e dunque non farà parte dei convocati per la sfida degli ottavi di finale contro la squadra di Thiago Motta.

La vincente affronterà nel turno successivo la Fiorentina.