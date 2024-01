COPPA ITALIA, Per le società incassi simili alla FA Cup

FirenzeViola.it

In questo weekend in cui si ferma, dopo il tour de force del periodo natalizio, la Premier League, entra invece nel pieno la FA Cup con l'avvio del terzo turno eliminatorio. Il portale Calcio e Finanza ne ha approfittato per fare un paragone tra gli incassi per le società partecipanti alla coppa nazionale inglese e a quella italiana nelle edizioni 2023-2024. Per le formazioni che arrivano tra le prime quattro le cifre non sono dissimili tra la nostra Coppa Italia e la competizione calcistica più antica del mondo. Per chi si ferma in semifinale il compenso è di circa 1,6 milioni di euro in Inghilterra e 1,7 nel nostro paese.

La finalista perdente della FA Cup invece ottiene circa 3,3 milioni di euro, mentre quella della Coppa Italia se ne porta a casa due. Riguardo invece a chi alzerà il trofeo, si tratta di 4,5 milioni per chi lo farà sotto l'arco di Wembley e di 4,6 per chi invece lo farà all'Olimpico di Roma.