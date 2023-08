COPPA ITALIA, Parma avanti, l'Empoli harakiri

FirenzeViola.it

Si sono disputate le prime due partite del sabato di Coppa Italia che ha visto andare avanti il Parma e, a sorpresa, il Cittadella. Il Parma in trasferta ha battuto 3-0 il Bari in una gara senza storia, messa subito in discesa da Benedyczak all'8'; di Bonny il raddoppio nel primo tempo mentre nella ripresa era Man a chiudere la pratica al 76'. Il Parma, ricordiamo, è nella stessa parte del tabellone della Fiorentina che è per ora spettatrice.

Vittoria in trasferta anche per il Cittadella che ha battuto a sorpresa e in rimonta l'Empoli, orfano di Baldanzi e di Maldini. La squadra di Zanetti era andata subito in vantaggio con Caputo all'8' ed aveva chiuso 1-0 il primo tempo. Nella ripresa, complici i cambi, è arrivato prima il pareggio di Amatucci al 61' poi il sorpasso di Magrassi all'81'. A nulla serve nel recupero il rigore parato da Caprile a Cassano.