COPPA ITALIA, Oggi dalle 18 l'avversaria della Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la Cremonese che ieri è stata la prima squadra a qualificarsi, superando il Cittadella dopo i tempi supplementari e "regalandosi" la Roma al prossimo turno e la Salernitana che ha staccato il pass per gli ottavi con la netta vittoria per 4-0 sulla Sampdoria, oltre al Bologna passato col 2-0 all'Hellas, oggi nuove partite di Coppa Italia. Una in particolare interesserà alla Fiorentina: alle ore 18 va in scena Lecce-Parma, match dal quale uscirà l'avversaria agli ottavi della squadra viola.

Di seguito il quadro completo della Coppa Italia, con le gare dei sedicesimi e tutti gli incroci del turno successivo:

IERI

Cremonese-Cittadella 2-1 (dts)

Prossimo avversario: Roma

Salernitana-Sampdoria 4-0

Prossimo avversario: Juventus

Bologna-Hellas Verona 2-0

Prossimo avversario: Inter

OGGI

Genoa-Reggiana (fischio d'inizio ore 15)

Prossimo avversario: Lazio

Lecce-Parma (fischio d'inizio ore 18)

Prossimo avversario: Fiorentina

Udinese-Cagliari (fischio d'inizio ore 21)

Prossimo avversario: Milan

DOMANI (giovedì 2 novembre)

Sassuolo-Spezia (fischio d'inizio ore 18)

Prossimo avversario: Atalanta

Torino-Frosinone (fischio d'inizio ore 21)

Prossimo avversario: Napoli