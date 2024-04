COPPA ITALIA, Numeri e curiosità su Fiorentina-Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

A poche ore da Fiorentina-Atalanta, la Lega Serie A ha pubblicato la solita sintesi in numeri della semifinale di Coppa Italia. Ecco alcune caratteristiche e curiosità sul match in programma stasera:

La Fiorentina ha vinto sette delle 11 sfide contro l’Atalanta in Coppa Italia (2N, 2P), contro nessuna squadra i viola hanno ottenuto più successi nel torneo (al pari di Roma e Udinese). La Fiorentina ha vinto le ultime due gare contro l’Atalanta in Coppa Italia, i viola non hanno mai registrato tre successi di fila nel torneo contro la Dea. Fiorentina e Atalanta si affrontano in semifinale di Coppa Italia per la seconda volta nella storia; nella prima occasione, risalente al 2018/19, fu la Dea a ottenere il pass per la finale (pareggio 3-3 all’andata a Firenze e vittoria 2-1 al ritorno a Bergamo). La Fiorentina ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia per tre stagioni consecutive (nel 2022, 2023 e 2024) per la prima volta nella sua storia nel torneo. Prima della Fiorentina in questa edizione, l’ultima squadra che aveva raggiunto la semifinale superando due turni di fila alla lotteria dei calci di rigore in una singola stagione della Coppa Italia era stata la Cremonese nel 1986/87.

La Fiorentina ha pareggiato le ultime tre partite al Franchi in Coppa Italia, i viola non hanno mai registrato quattro pareggi casalinghi di fila nel torneo. Dopo i successi contro Sassuolo e Milan, l’Atalanta potrebbe vincere tre partite consecutive in Coppa Italia per la prima volta dal periodo tra l’agosto e il novembre 2005 (quattro in quel caso). Quella contro la Fiorentina potrebbe diventare la prima vittoria per l’Atalanta in trasferta in una semifinale di Coppa Italia (4N, 2P – per la Dea fuori casa); ben diverso il ruolino di marcia dei nerazzurri in gare casalinghe in questa fase del torneo: cinque successi e due sconfitte (vs Sampdoria nel 1989 e Juventus nel 2018).

Nicolás González ha fornito due assist contro l’Atalanta tra tutte le competizioni (entrambi in gare casalinghe in campionato): contro nessuna formazione l’argentino ne ha serviti di più (due anche contro Inter e Bologna); in aggiunta, tra le squadre di Serie A TIM contro cui non ha ancora trovato la prima rete considerando tutte le competizioni, i nerazzurri sono quelli affrontati più volte dal classe ’98 (cinque). Nessun giocatore ha preso parte a più reti di Charles De Ketelaere in questa stagione in Coppa Italia (tre, frutto di due gol e un assist); in aggiunta, solo Ange-Yoan Bonny (tre) ha segnato più gol fuori casa di Teun Koopmeiners nel torneo 2023/24 (due – doppietta contro il Milan).