Coppa Italia, Fiorentina sesta per semifinali disputate nel 21° secolo

Ieri a sorpresa l'Empoli ha battuto all'Allianz Stadium la Juventus ai calci di rigore strappando il biglietto per una storica semifinale di Coppa Italia. Con il tabellone del penultimo atto della competizione completo, da una parte Inter-Milan dall'altra Bologna-Empoli, il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica delle formazioni che hanno disputato più semifinali nel 21° secolo. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova al sesto posto con 8 semifinali giocate, tre delle quali con nelle ultime tre stagioni con Vincenzo Italiano in panchina. L'ultima, persa contro l'Atalanta, l'anno scorso. Primo posto per l'Inter che martedì ha superato la Juventus portandosi a quota 15, con i bianconeri rimasti inveci fermi a 14. Terzo gradino del podio invece per il Milan con 13. Davanti ai viola ci sono poi Lazio e Roma, entrambe con 10 partecipazioni in semifinale. Di seguito il post Instagram con la classifica completa: