CONVOCATI, Parisi out, Arthur ok: l'elenco dei viola

Ecco l'elenco dei giocatori convocati da Vincenzo Italiano per la gara della Fiorentina contro il Frosinone, domani alle 12.30. Dalla lista manca lo squalificato Ranieri, mentre rientra proprio dal turno di squalifica Ikoné. Assente ancora Christensen per infortunio e non c'è neanche Dodo che sperava nella prima convocazione dopo il lungo stop per l'infortunio e l'intervento al ginocchio, così come Castrovilli. Assente a sorpresa Parisi. Rientra invece Arthur dopo l'assenza a Lecce.

PORTIERI: Terracciano, Martinelli, Vannucchi

DIFENSORI: Biraghi, Comuzzo, Faraoni, Kayode, Milenkovic, Quarta

CENTROCAMPISTI: Arthur, Barak, Bonaventura, Duncan, Lopez, Mandragora, Infantino

ATTACCANTI: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Nzola, Sottil