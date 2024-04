CONTI, De Rossi allenatore già in campo. Uomo mai banale

FirenzeViola.it

L'ex calciatore della Roma e della Nazionale Bruno Conti, intervistato da Il Corriere della Sera, ha parlato, oltre che del suo passato in giallorosso, anche dell'attuale allenatore della Lupa Daniele De Rossi. Queste le sue parole sul tecnico di Ostia spesso accostato anche alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione: "Per me Daniele è sempre stato un allenatore in campo, per l'intelligenza tattica e per le scelte che faceva: quando vedevo Ancelotti in campo avevo la stessa sensazione. Poi è un grande uomo, mai banale: ha preso la squadra in un momento delicato e si sta dimostrando un allenatore vero, preparato in tutto. Sono contentissimo per lui".