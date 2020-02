CONTE, Il VAR a chiamata? Non mi piace, è inutile

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "Var a chiamata? Non mi piace. Io non devo chiamare nessuno, se c'è una situazione sotto gli occhi di tutti che è chiara, che devo chiamare? La devono vedere loro. Parliamoci chiaro. Abbiamo già tanti pensieri durante la partita. La gente che sta lì che fa?": il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Lazio si esprime negativamente riguardo l'ipotesi di introduzione della 'Var Challenge' da parte degli allenatori. "Quando vedo le partite in tv mi sembra che le immagini siano abbastanza chiare e nitide per prendere una decisione uniforme al 95%. Il Var a chiamata - spiega - è una cosa non utile. Sei lì, hai le immagini, non puoi essere sempre sicuro al 100%, però...". (ANSA).