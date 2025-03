Conte gioisce: "Abbiamo sicuramente meritato di vincere. Ma dobbiamo segnare di più"

vedi letture

Antonio Conte, tecnico del Napoli, a seguito della vittoria con la Fiorentina ha parlato così su Dazn: "Ho visto una squadra che sicuramente ha meritato la vittoria. Potevamo ottimizzare di più ciò che è stato creato, lasciamo molti punti attorno al novantesimo e oggi tenerla in bilico fino all'ultimo ha creato un po' di ansia. Per quello che produciamo dobbiamo fare più gol".

Ha stuzzicato i suoi attaccanti?

"Non ho detto niente di particolare, ognuno di noi ha una propria storia. Io quando parlo dico la verità, non ho detto chissà cosa. Dobbiamo fare più gol per quanto creiamo, cercare di migliore ancora. Le squadre che vogliono vincere si costruiscono con determinati principi, io ne so qualcosa, e mi permetto alle volte di dire qualcosa".