CONTE, Esultanza di oggi il 95% dello Scudetto

Dopo la vittoria contro l'Hellas Verona, il tecnico dell'Inter Antonio Conte, ha parlato a DAZN: "Arrivare a questo punto con il pallone che inizia a pesare non è facile. La pressione si sente, anche perché alcuni giocatori è la prima volta che si giocano lo scudetto. Abbiamo creato situazioni per fare gol oggi. Riuscire a vincere quest'anno ci potrebbe portare a essere tutti dei vincenti, i ragazzi lo stanno sentendo, ma non ci dimentichiamo che anche le altre stanno perdendo punti. L'esultanza? È la corsa di un allenatore che ha il 95% dello scudetto. Ancora non l'abbiamo conquistato ma siamo vicini. La vittoria di oggi non vale 3 punti, neanche 6. Ne vale 9".