CONSIGLI, Con la Fiorentina episodi ok. Volevamo vincere

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a Nero&Verde, parlando del momento che sta vivendo: "La partita contro la Fiorentina? Sono felice perché era un momento particolare. Dovevamo vincere, volevamo vincere a tutti i costi contro una squadra forte. Gli episodi hanno girato nel verso giusto per noi. La prestazione c'è stata, ma come c'era stata anche in altre gare, diciamo che è venuta dalla nostra parte, qualcosa che è mancata a Milano, a Cagliari con il gol annullato del 2-0. Abbiamo tante cose su cui lavorare, ma dobbiamo prenderci il lato positivo di questa vittoria che ci serviva tanto".

Qual è il segreto per parare 21 rigori in Serie A?

"Se guardate quanto ci lavoro, una volta ogni due settimane in rifinitura. Lavoro a 360°, poi quello è un lato che mi ha sempre contraddistinto, ho sempre parato i rigori, anche da bambino. I dati sono belli, ma li guarderò a fine carriera, ora dobbiamo salvarci e questo è l'unico pensiero che ho in testa".