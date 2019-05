CONI, Al ct Mancini va il Premio Bearzot

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, ha ricevuto al Salone d'onore del Coni, il prestigioso Premio Nazionale 'Enzo Bearzot', riconoscimento giunto alla IX edizione e organizzato dall'Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc. Mancini succede a Eusebio Di Francesco, vincitore dell'edizione 2018. "Sono molto felice di questo premio perché proprio Bearzot mi ha fatto esordire in Nazionale maggiore nel 1988 - ha spiegato il ct della nazionale - Mi lasciò fuori perché mi comportai male in Nazionale e lo ringrazio anche per questo. Non gli chiesi mai scusa per timidezza, ma devo dirgli solo grazie per quello che ha fatto per me, anche se siamo stati poco insieme".