CONFERENCE, Per la Viola c'è il Maccabi. Le altre...

Sarà dunque Fiorentina-Maccabi Haifa agli Ottavi di Conference League. L’andata si giocherà il prossimo 7 marzo in un campo neutro (i precedenti sono stati a Budapest) per via degli scontri che stanno piegando Israele, mentre il ritorno sarà una settimana dopo al Franchi.

Questo il quadro degli accoppiamenti:

Sturm Graz-Lille

Dinamo Zagabria-PAOK Salonicco

Molde-Club Brugge

Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe

Maccabi Haifa-Fiorentina

Ajax-Aston Villa

Olympiakos-Maccabi Tel Aviv

Servette-Viktoria Plzen