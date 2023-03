CONFERENCE, Passa il Gent: eliminato il Basaksehir

Il Gent è la prima squadra a staccare il biglietto per i quarti di finale di UEFA Europa Conference League. I belgi sono travolgenti a Istanbul, battendo il Basaksehir per 1-4. Grande protagonista il nigeriano Gift Emmanuel Orban, 20 anni, atutore di una tripletta realizzata in quattro minuti. Di Cuyers il poker mentre è solo per la bandiera la rete di Januzaj, quest'ultimo entrato a gara in corso al posto di Stefano Okaka. Venerdì 17 il Gent conoscerà la sua avversaria. Ricordiamo che nel torneo sono ancora in corsa Fiorentina e Lazio, impegnate domani sera contro Sivasspor e AZ Alkmaar.