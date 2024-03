CONFERENCE, Il punto da Budapest di Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Saranno circa 2500 i tifosi che arriveranno da Haifa a Budapest, dove troveranno una delle comunità ebraiche più importanti e numerose d’Europa. Non a caso è stato scelto l’impianto ungherese per disputare le gare di casa dei “Verdi”. In città, tuttavia, non si respira l’aria del “grande evento”. La Fiorentina farà la propria rifinitura al Viola Park stamani alle ore 10:30 e partirà alla volta di Budapest alle 15:00, dove effettuerà la consueta conferenza stampa di vigilia alle ore 18:45. Nzola pronto a partire titolare, occhio anche a Comuzzo.

Questo un punto dal nostro inviato Pietro Lazzerini: