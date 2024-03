CONFERENCE, Il programma completo delle gare di oggi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la due giorni di Champions League stasera tornano di scena l'Europa e la Conference League con le gare di ritorno degli ottavi di finale. La Fiorentina sarà impegnata al Franchi alle ore 18:45 contro il Maccabi Haifa(QUI la probabile formazione dei viola) per difendere il gol di vantaggio conquistato nella gara di andata giocata sul campo neutro di Budapest. Oltre ai viola, tante le partite interessanti in questo giovedì. Su tuute la sfida del Villa Park tra due candidate alla vittoria finale come Aston Villa e Ajax. Domani poi alle 14:00, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale, delle semifinali e della finale del torneo. Questo il programma completo delle gare di oggi della terza competizione europea per club:

Viktoria Plzen-Servette ore 18:45 (andata 0-0)

Fenerbahce-Union Saint Gilloise ore 18:45 (andata 0-3)

PAOK Salonicco-Dinamo Zagabria ore 18:45 (andata 2-0)

Maccabi Tel Aviv-Olympiakos ore 21:00 (andata1-4)

Aston Villa-Ajax ore 21:00 (andata 0-0)

Club Bruges-Molde ore 21:00 (andata 2-1)

Lille-Sturm Graz ore 21:00 (andata 0-3)