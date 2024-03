CONFERENCE, Ecco date e sedi delle gare dei viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dalle urne di Nyon ecco il cammino della Fiorentina in Conference League. Ai quarti affronterà i cechi del Viktoria Plzen, l'11 aprile in Repubblica Ceca e il 18 al Franchi. In semifinale - la vincente tra i viola e i cechi affronterà poi la vincente tra Brugge e Paok, iniziando in casa: nel caso di passaggio di turno della Fiorentina, il 2 maggio andata al Franchi, 9 maggio in trasferta. La finale si giocherà ad Atene il 29 maggio, la Fiorentina eventualmente in quella gara sarà considerata squadra ospite.