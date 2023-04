CONFERENCE, Da domani coppa a Firenze: i dettagli

FirenzeViola.it

È tempo di quarti di finale per le competizioni UEFA live su Sky e in streaming su NOW. Per entrare nel vivo delle sfide, nel negozio flagship di Firenze in Via Panzani14 il 18 e il 19 aprile, i tifosi potranno ammirare da vicino la coppa ufficiale della UEFA Europa Conference League. Inoltre, mercoledì 19 aprile, sarà presente anche Vanessa Leonardi in collegamento con SkySport24 per gli ultimi aggiornamenti sulla Fiorentina.