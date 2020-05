CONF. FI, Commisso abbia terreno a prezzo più basso

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - "Non capisco tutti questi ritardi nell'individuare un posto dove fare uno stadio: viene un investitore, ci porta 300 milioni, e noi siamo qua a cincischiare". Lo ha affermato in una conferenza stampa Maurizio Bigazzi, presidente designato di Confindustria Firenze, riferendosi al patron della Fiorentina Rocco Commisso, e alla vicenda del nuovo stadio che potrebbe essere realizzato nel vicino comune di Campi Bisenzio, anziché nell'area Mercafir, in alternativa alla ristrutturazione dell'Artemio Franchi. "Certo che dobbiamo fare una battaglia - ha aggiunto Bigazzi, ricordando che la Fiorentina è un'associata di Confindustria Firenze - noi lo sosterremo, questo imprenditore. Ha diritto di avere un terreno al costo più basso possibile, perché noi non vogliamo privilegiare le rendite, noi vogliamo lo sviluppo, non le rendite. Quindi i terreni a poco prezzo, il più possibile, e che lui possa realizzare velocemente lo stadio". (ANSA).