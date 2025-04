Conceicao dopo Milan-Fiorentina: "Il nostro problema è mentale"

L'allenatore del Milan Sergio Conceicao si è soffermato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Fiorentina: "L'approccio alla partita non è stato buono, abbiamo fatto errori non forzati e non è una questione tecnica ma di approccio alla partita. Tre giorni fa abbiamo fatto bene con l'Inter, oggi siamo entrati male. Poi è stata bella la risposta perché non è facile reagire a due gol in 10 minuti. La squadra ci prova ma dopo diventa difficile aiutare se fai errori così. Ma è un discorso ripetitivo".

Alla squadra mancano un po' gli obiettivi?

"Questo è un lavoro nostro, abbiamo giocato anche grandi partite da quando sono arrivato qua. L'ambiente e l'atmosfera è diversa, noi stiamo davver cercando di cambiare ed entrare al 1000 per cento. C'è un piano di gioco, poi dopo 10 minuti prendi due gol su errori non forzati e si comincia ad acutizzare la situazione. Alla fine salta il piano di gioco, avevamo preparato la partita contro la Fiorentina ma senza aggressività e con perdite di pallone semplici salta tutto. Il discorso è più a livello mentale che di preparazione della partita".

Jovic ancora in gol.

"Su Gimenez ancora non so perché non ho parlato con i dottori. Luka sta lavorando molto bene da quando sono arrivato qua, per uscire un po' dalla sua comfort-zone. Lui ha una qualità incredibile, poi come squadra abbiamo bisogno anche di altro e lui si sta sforzando. I minuti che gli do sono meritati perché sta lavorando come voglio".