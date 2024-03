COMUZZO, Poco impiego fin qui. Possibile chance Maccabi

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Queste le parole con cui Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa pre Maccabi Haifa all'andata, è tornato a parlare di Pietro Comuzzo, centrale difensivo classe 2005 ormai in pianta stabile con la prima squadra ma utilizzato pochissimo in stagione: "Comuzzo ha grandi qualità e margini di crescita. Farà parlare di sé perché ha qualcosa di diverso rispetto ai suoi coetanei. Sa che potrà avere spazio in qualsiasi momento, ma domani è una partita importante e andrà in campo la squadra migliore per poter raggiungere il risultato".

Viene spontaneo quindi tornare indietro di cinque giorni, a Torino-Fiorentina, più precisamente al minuto 54'. Gara bloccata sullo 0-0 e Luca Ranieri è in evidente difficoltà contro i due attaccanti granata. Italiano ha a disposizione solo Pietro Comuzzo, fin qui impiegato soltanto 20 minuti in Serie A. La scelta ricade invece su Rolando Mandragora che per l'occasione prende il posto di Ranieri al fianco di Milenkovic al centro della difesa Viola. Molti hanno interpretato la sostituzione operata da Italiano come una mancanza di fiducia verso l'ex Primavera e hanno trovato questa scelta in contraddizione con le decisioni societarie dopo il mercato invernale.

Vincenzo Italiano fin qui si è dimostrato un allenatore che sa lavorare con i giovani e che in caso di necessità sa come farne una risorsa, l'esempio di Kayode è sotto gli occhi di tutti: il laterale destro classe 2004 sta ripagando la fiducia dell'allenatore, essendosi dimostrato pronto quando chiamato in causa e conquistandosi il posto da titolare, complice certamente anche il grave infortunio di Dodò. La storia potrebbe ripetersi quindi con Comuzzo, a parole sembra avere la fiducia dell'allenatore e della società, l'occasione potrebbe arrivare da un momento all'altro viste le tante partite e le indisponibilità della rosa. Adesso è tutto nelle mani di Italiano, riuscirà a dare seguito alle belle parole spese settimana scorsa in conferenza stampa? L'occasione per scoprirlo è certamente vicina, la gara di ritorno in Conference League contro il Maccabi potrebbe essere il vero trampolino di lancio di Comuzzo. Non ci resta che attendere domani.