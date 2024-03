COMUZZO, Convocato da Bollini con l'Under 20

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under 20 Alberto Bollini ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida, la prima del 2024, di Elite League contro la Romania. Il match si giocherà giovedì 21 marzo alle ore 18:00 nella città romena di Targoviste. Dopo le prime cinque partite, 4 vittorie contro Repubblica Ceca, Polonia, Inghilterra e Portogallo, e un pareggio contro la Germania, l'Italia è in vetta alla classifica con 13 punti e, contro i pari età romeni avrà la possibilità di blindare il primato e aggiudicarsi il torneo. In lista il difesore della Fiorentina, aggregato stabilmente alla prima squadra in questa stagione, Pietro Comuzzo e anche due giocatori viola in prestito alla Ternana, ovvero Lorenzo Amatucci e Filippo Distefano. Questa la lista completa dei 22 scelti da Bollini:

Portieri: Lorenzo Palmisani (Frosinone), Paolo Vismara (Atalanta);

Difensori: Samuele Angori (Pontedera), Tommaso Barbieri (Pisa), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Alessandro Marcandalli (Reggiana), Filippo Missori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta), Alessandro Pio Riccio (Modena);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Ternana), Giacomo Faticanti (Ternana), Samuel Giovane (Ascoli), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Niccolò Pisilli (Roma), Filippo Terracciano (Milan);

Attaccanti: Fabio Abiuso (Modena), Claudio Cassano (Cittadella), Luigi Cherubini (Roma), Luca D'Andrea (Catanzaro), Filippo Distefano (Ternana), Antonio Raimondo (Ternana).