Comuzzo ammonito, era diffidato: salvo il mercato, ci sarà giovedì ma non a San Siro

Nella vittoria di oggi contro il Genoa, Pietro Comuzzo, subentrato al posto di Richardson, è stato ammonito. Il difensore della squadra di Palladino era diffidato e quindi salterà la prossima gara di Serie A. Come spiega il regolamente però, giovedì 6 febbraio nel recupero contro l'Inter, potranno giocare tutti i giocatori che non erano squalificati in quella giornata. Per questo motivo, salvo novità di mercato, Comuzzo sarà in campo giovedì contro l'Inter ma non lunedì a San Siro, sempre contro i nerazzurri.