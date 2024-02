COMUNE, Primo intervento al Franchi: ecco quando finirà

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con una nota il Comune di Firenze ha comunicato che sono iniziati oggi i lavori per la rimozione del vecchio tabellone in Curva Ferrovia. Di seguito il comunicato: "Si tratta del primo intervento del progetto per il restyling dello Stadio Artemio Franchi. Si prevede di concludere questa fase dei lavori propedeutici entro metà marzo, dopo di che inizieranno i lavori del corpo principale dell’appalto stadio, affidato a Cobar spa e Sac spa. Il Comune di Firenze ha avviato questi lavori volutamente sottotono - senza alcun annuncio, incontro media o evento ufficiale - per rispetto della tragedia di via Mariti. Il sindaco si recherà sul cantiere dello Stadio Franchi nei prossimi giorni".