COMPAGNONI, Jovic giocatore stranissimo. Sabato...

FirenzeViola.it

Con Okafor, Leao e Giroud indisponibili, il Milan è a corto di attaccanti. Per questo, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, potrebbe optare per l'ex attaccante viola, Luka Jovic. Il noto giornalista, Maurizio Compagnoni, ha parlato così del calciatore serbo a Sky Sport 24: "Jovic l’unica grande stagione l’ha fatta da seconda punta, è un giocatore stranissimo. Il problema non è solo il ruolo: non era un giocatore da Real. Tornato all’Eintracht non era nella stessa posizione, poi alla Fiorentina il modulo di Italiano prevedeva una sola punta centrale.

Questo ragazzo deve dare di più, pur non giocando nel suo ruolo, è indolente. Ha perso entusiasmo e autostima. Quella di sabato diventa una chance fondamentale per lui".