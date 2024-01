COMO, Tentativo per Belotti: no dell'attaccante

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Como, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe fatto un tentativo per rinforzare il proprio attacco con un giocatore di altissimo livello ricevendo però un no, almeno per il momento. L’obiettivo del club lariano era Andrea Belotti, centravanti classe ‘93 in forza alla Roma dove in questa stagione ha segnato sei reti (tre in campionato e altrettante in Europa League) in 19 presenze fornendo anche due assist ai compagni. Sulle tracce del Gallo ci sarebbe anche un altro club di Serie B, come riferito dal Corriere dello Sport, ma l’ex Torino non è disposto a scendere di categoria.