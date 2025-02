Como, Fabregas a Dazn: "Vittoria importante, noi non guardiamo il nome degli avversari"

L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Noi vogliamo vincere tutte le partite, le aspettative si alzano sempre. Abbiamo cambiato tanti giocatori, tatticamente dobbiamo alzare il livello. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione con giocatori molto giovani. per noi è una vittoria importante, dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni. Nelle ultime partite l'unica cosa che non mi è piaciuta è stata il primo tempo con il Bologna. Per il resto la prestazione la squadra l'ha fatta sempre".

Oggi avete pressato la Fiorentina in maniera molto aggressiva e molto alti… "Abbiamo perso tre gare di fila e questo è il mio stile di gioco. Io voglio andare avanti, voglio pressare. Sia che si giochi con la Juve che con la Fiorentina, giochiamo nel solito modo. L'idea è l'idea. Quando c'è da fare gare sporche, dobbiamo fare anche quelle, certo. Però ripeto, siamo molto giovani, sono molto contento per loro".

Diao ha segnato, dove può arrivare? "E' un giocatore con forza, fame e con grande mentalità. Non se la prende mai, è qua per crescere. Attacca bene la profondità, sono contento per questo. Oggi ha giocato un po' più dentro il campo, perché questo creava un po' di problemi a Dodo. Abbiamo fatto male alla Fiorentina con Diao e Caqueret".

Avete già affrontato quasi tutte le big... "Noi vogliamo crescere, non guardiamo il nome delle nostre avversario. Nelle ultime 14 partite abbiamo giocato con tutte le top 10. Noi dobbiamo fare punti e prestazioni. Abbiamo meritato di più nelle ultime tre gare, oggi la palla è entrata e dobbiamo continuare così".