COMMISSO, Stadio? Tanta amarezza. Il tempo è scaduto

© foto di Federico De Luca

Nella lettera di auguri pubblicata sul sito ufficiale della Fiorentina e firmata Rocco Commisso, spazio anche ad un commento netto sulla questione stadio Franchi da parte del presidente viola, che si è espresso così sulle ultime vicende:

Una cosa però è certa, noi non vogliamo partecipare alla quotidiana vita politica che ogni giorno usa il Franchi come trofeo da esporre, in maniera positiva o negativa. Noi cerchiamo di avere le certezze che occorrono a ogni Società per potere programmare il proprio futuro, di ottenere risposte precise alle domande che poniamo ormai da anni e che ancora non abbiamo ricevuto. I tifosi devono sapere, la Fiorentina deve sapere e il tempo è ormai scaduto mentre passi definitivi e totali non ne sono ancora stati fatti".