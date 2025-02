Commisso si è complimentato per la vittoria: "Ora concentrati per la sfida con l'Inter"

Dopo la bella e sofferta vittoria di oggi contro il Genoa per 2-1, la Fiorentina tramite i propri social ha fatto sapere che "a fine partita il Presidente ha parlato con Mister Palladino per complimentarsi con lui e con la squadra per la vittoria, la grinta e l’unità che hanno mostrato nel corso della gara. Il Presidente ha invitato tutti a rimanere concentrati per la difficile partita contro l'Inter". Qui sotto il tweet.