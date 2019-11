COMMISSO, Nostro C.Sportivo sarà il più bello d'Italia

Il presidente gigliato Rocco Commisso, in visita ai terreni di Bagno a Ripoli dove sorgerà il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripo viola, si è così espresso sul progetto: "Sono arrivato qui a giugno, ho incontrato il sindaco a fine mese. In quattro mesi abbiamo fatto tutto questo lavoro per comprare e andare avanti con il progetto del centro sportivo. Oggi siamo stati insieme per progettare quando si comincerà e finirà: io ho questo nuovo motto "2+2" per fare centro sportivo e stadio. Il primo si farà, le condizioni sono giuste ed entro settembre 2021 si finirà e sarà il più bello d'Italia in tutto".