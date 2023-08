COMMISSO, Non abbiamo rubato nulla. Avanti con merito

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dopo la vittoria viola contro il Rapid Vienna ha parlato a Sky Sport: “I ragazzi hanno fatto una bellissima partita, ce l’hanno messa tutta. C'era il rigore per loro all’andata e c’era il nostro oggi, non abbiamo rubato nulla. I ragazzi hanno fatto bene”.

Sulla Conference: “Per noi è importantissimo. Ci sono state 176 squadre l’anno passato, stasera è stato bellissimo. Sono contento per i tifosi, per me e per la squadra. Ma c’è stato un tifoso stupido che si è messo dietro a Italiano a criticarlo dal primo minuto: non è giusto. I ragazzi e il mister vanno solo incoraggiati, non criticati”.

Su Amrabat: “Non ti posso dare una risposta. Nemmeno io so che succederà, lui vuole andare via e cercheremo di accontentarlo. Ma ha due anni di contratto, se non va via resta a giocare qua con noi. Ci sono molte trattative in corso, non voglio fare nomi. Aspettate un giorno e vedrete”.

Conclude sulla Conference: “Si deve fare una partita alla volta, spero di arrivare in fondo ma sono scaramantico. Non dico nulla”.