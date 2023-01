Anche Joseph Commisso, figlio del presidente della Fiorentina, ha espresso il suo ricordo e cordoglio per Gianluca Vialli, scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Questo il commento su Instagram: "Non ti dimenticheremo mai! Mancherai tanto al calcio nel mondo, grazie per l'immenso contributo per la Nazionale". Ecco il post: