Social Commisso jr, giorno speciale: la compagna Erica festeggia il compleanno

Giornata speciale per Giuseppe Commisso, figlio del presidente della Fiorentina Rocco: oggi infatti la sua compagna Erica festeggia il compleanno e dunque il primogenito del patron viola ha scelto di festeggiare la sua dolce metà con un post sui social che ritrae insieme la coppia. "Happy Birthday My Love Erica! I am praying that you have the best health, love, happiness and success! You are the best thing that has ever happened to me! I love you!" il pensiero di Commisso jr, ovvero "Buon compleanno, amore mio! Spero che tu abbia tanta salute, amore, felicità e successo. Sei la cosa migliore che mi potesse capitare! Ti amo!". Ecco il post in questione: