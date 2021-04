COMMISSO, Discorso agli studenti della Columbus U.

Rocco Commisso è intervenuto alla celebrazione di 'Graduation' degli studenti della Columbia University, raccontando la sua storia di studente, proprio nella stessa università e dando alcuni consigli per i futuri professionisti. In particolare, celebrando anche la storia dei grandi ingegneri del passato a cui ispirarsi (molti dei quali sono partiti da Firenze, come il più famoso di tutti Leonardo Da Vinci) ha invitato i laureandi ad essere sempre motivati e dedicati al proprio lavoro, con una costante attenzione all'aspetto umano e di relazione. Mai prevaricare un proprio collega, o cercare delle scorciatoie e mai tagliare i ponti con un precedente posto di lavoro - ha spiegato Rocco Commisso nel discorso agli studenti inviato proprio da Firenze - cercare sempre di essere positivi e a volte oltre a tutto questo per avere successo, serve anche la fortuna.

Commisso ha anche ricordato che la lunga selezione per arrivare poi al titolo di studio di Ingegneria alla Columbia University, è già di per sé un grande attestato di fiducia per chi si affaccia al mondo del lavoro. Infine, ricordando i colori viola, ha invitato tutti gli studenti a venire a scoprire Firenze e tifare Fiorentina non appena si potrà tornare a viaggiare. Lo riporta il sito ufficiale della Fiorentina.