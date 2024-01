COMMISSO, Bella partita. Bravi a non mollare mai

Fonte: ACF Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dopo essersi congratulato per il passaggio del turno con squadra e allenatore, ha rilascito queste parole: "È stata una bella partita giocata da due squadre che stanno facendo una grande stagione. Nonostante il giorno in meno di riposo siamo stati bravi a non mollare e a giocare per 120 minuti con tanta grinta. Per la prima volta nella storia la Fiorentina arriva alla terza semifinale di fila in Coppa Italia e questo è un traguardo importante. Ora continuiamo con questa grinta e con questi tifosi così vicini a noi anche questa sera. Bravi ragazzi."