Comitato Tgr Rai Toscana: "Assemblea di solidarietà davanti a sede Rai"

Il Comitato di Redazione della Tgr Rai Toscana ha diffuso una nota a proposito dell'attentato al giornalista Sigrido Ranucci, la cui macchina è stata distrutta assieme a quella della figlia con una bomba: "Dopo il vile attentato di stanotte a Sigfrido Ranucci, il Comitato di Redazione della Tgr Rai Toscana, convoca per le 15.30 un presidio-assemblea di solidarietà davanti alla sede Rai. Parteciperanno anche rappresentanti dell’Associazione Stampa Toscana, dell’Ordine dei Giornalisti e dell'Ussi Toscana".