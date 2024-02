COLPANI, Carboni è completo, arriverà a grandi livelli

NOTIZIE DI FV DOPO DIGIUNO E CAMOMILLE ORA NON FATE "I' BISCHERO" Mandare giù quanto è successo dall’inizio di questo 2024 non è molto facile e non posso nemmeno dare la colpa all’anno bisestile, magari fosse solo quello. Voglio sperare che il fatto che la Fiorentina sia scivolata all’ottavo posto... Mandare giù quanto è successo dall’inizio di questo 2024 non è molto facile e non posso nemmeno dare la colpa all’anno bisestile, magari fosse solo quello. Voglio sperare che il fatto che la Fiorentina sia scivolata all’ottavo posto... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 febbraio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi