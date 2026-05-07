Colantuono sicuro: "Kean talento recuperabile: farei di tutto per tenerlo"

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Stefano Colantuono - ex allenatore tra le altre di Atalanta e Salernitana - ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, soffermandosi anche sulla stagione non brillante di Moise Kean e di altri talenti della Serie A che hanno deluso:

Leao, Kean e Vlahovic: che fine faranno la prossima estate?

"Sono giocatori che costano, ma chi li prende in Italia? Se vogliono realizzare qualcosa, devono darli all'estero, dove hanno soldi da spendere. Per Kean farei un tentativo per tenerlo. Poi bisogna vedere cosa vogliono fare i diretti interessati. Sono comunque giocatori validi, e qualcosa puoi portare a casa. Non sono solo le società a decidere, ma molto di più".

Sono giocatori recuperabili?

"Sono tutti giocatori recuperabili e validi. Poi chi per un motivo, chi per un altro, ha sbagliato l'annata. Ora, se li vendi li devi sostituire e li altri li prendono alle loro condizioni. lo ci proverei a recuperarli. Fossi un dirigente, lo proverei a fare un ultimo tentativo per metterli nelle condizioni di rendere. Chi te li viene a chiedere oggi, ti darà molto meno del suo valore".