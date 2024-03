COIS, Con la Roma due punti persi. Belotti e Italiano...

FirenzeViola.it

L'ex viola Sandro Cois è stato intervistato da Tag24 dove ha parlato della gara di ieri tra Fiorentina e Roma. Queste le sue parole.

La Fiorentina ha perso due punti con la Roma? "Direi proprio di sì. Sono due punti persi all’ultimo secondo e mi dispiace molto per la Fiorentina. Se questa sera la Lazio dovesse vincere con l’Udinese la viola scivolerebbe ancora indietro la classifica ed è un peccato. Vincere ieri sarebbe stato fondamentale per questa squadra e per l’ambiente. Purtroppo la squadra di Italiano non è riuscita a fare bottino pieno e vanno fatti i complimenti alla Roma perché i giallorossi hanno fatto una gara molto attenta. Hanno preso due gol ma ci hanno creduto fino alla fine".

Su Belotti: "La Fiorentina con l’acquisto di Belotti ha provato a cercare qualcuno che facesse gol, come non stavano riuscendo a fare con continuità Nzola e Beltran. Credo che ci voglia un pò di tempo. Il Gallo è uno che ha fatto sempre gol, ma che negli ultimi anni ha avuto difficoltà. Non mi aspetto che lui possa tornare quello visto a Torino. Con i granata correva tanto in fase di non possesso e segnava anche tanto. Ora è uno che dà l’anima, ma magari è meno lucido davanti. Io non devo dare consigli a nessuno e non mi permetterei mai, ma lo sfrutterei di più in area, negli ultimi 30 metri, senza farlo correre a destra e sinistra. E’ uno che di testa è bravo e se ritrova il gol può continuare ad essere decisivo da qui alla fine”.

Italiano gode ancora della tua fiducia, anche per il futuro? "Italiano è un grande allenatore e lo ha dimostrato in questi anni. E’ chiaro che i tifosi della viola, quando hai fatto bene e hai raggiunto due finali, si aspettano di più. In questo momento non sta trovando i risultati che merita, ma è ancora in ballo in tutte le competizioni. I conti si fanno alla fine".

Anche perché la Fiorentina può ancora arrivare in fondo sia in Conference che in Coppa Italia…

"Assolutamente sì. Sono molto fiducioso e penso che questa squadra possa arrivare alla fase finale in entrambe le competizioni".